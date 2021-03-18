شكرا لقرائتكم خبر عن فى أولى محطاته القضائية .. المشدد 5 سنوات لمالك برج جرجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في محطته الأولى قضائيا، عاقبت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال فزاع، مالك برج جرجا المخالف، والذى جرت إزالته، يوليو من العام الماضى، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة مسؤول الأملاك بالوحدة المحلية بجرجا بنفس العقوبة، وذلك فيما نسب للمتهمين من اتهامات بالتزوير وتواطؤ المتهم الثانى مع الأول، في إصدار أوراق تفيد بأن الأرض المقام عليها البرج أملاك خاصة وليست أملاك دولة، كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات المزورة.

تعود أحداث القضية التي تحمل رقم 5279 جنايات جرجا، إلى عام 2019، بعد أن أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثانى «مسؤول أملاك جرجا»، أنه قام بتزوير محرر رسمى منسوب إلى إدارة الأملاك التابعة لمجلس مدينة جرجا، تفيد بأن العقار المملوك للمتهم الأول يقع داخل الحيز العمرانى والكتلة السكانية، وتم تشييده على أرض أملاك خاصة بالمخالفة للواقع، وأثبتت تحريات المباحث بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم الثانى اشترك مع المتهم الأول بطريقة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة مع إمداده بالبيانات الخاصة بالعقار، وتقديم الأوراق إلى هيئة الطرق والكبارى مع العلم بالتزوير.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطاراً من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث جرجا، بالتنسيق مع الأمن العام من ضبط صاحب البرج أثناء اختبائه بمحافظة الإسكندرية، كما تم إلقاء القبض على المتهم الثانى بمدينة جرجا.