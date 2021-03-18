شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا تطلب خبرة مصر في تطوير التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع وزير خارجية جمهورية غينيا، الدكتور إبراهيم خليل كابا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى المجال التعليمى، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الوزيران الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير النظام التعليمى فى غينيا، من خلال رفع كفاءة المعلمين فى اللغة العربية، بالإضافة للمساعدة فى تحديث المناهج.

وأشار «شوقى» إلى اهتمام مصر بتنمية وتعزيز التعاون فى المجالات المختلفة، مؤكدًا أن مجال التعليم يأتى فى مرحلة متقدمة على قائمة أولويات التعاون بين البلدين خاصة بعدما حققت مصر تقدمًا فى هذا المجال فى الفترة الأخيرة.

واستعرض نظام التعليم الجديد والذى دشنته الوزارة منذ سبتمبر 2018، ويتضمن 8 ملايين طالب منذ مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى، فضلاً عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى تُعد أحدث نماذج التعليم الفنى.

وأثنى الوزير الغينى على تطور العلاقات بين الدولتين، مشددًا على التقدير الغينى الكبير للدعم الذى قدمته وتقدمه مصر فى كافة المجالات، سواء من خلال المنح المقدمة من المؤسسات التعليمية المصرية أو الدورات التدريبية التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية.

وخلال الاجتماع تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون فى مجال التعليم وخاصةً فيما يتعلق بتنمية القدرات اللغوية والأكاديمية والتعليمية لكوادر المعلمين الغينيين.

فى سياق متصل، استقبل الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، مها محمد، مديرة مدرسة اللواء الرسمية للغات التابعة لإدارة العجوزة فى الجيزة، للاستماع إليها فى الواقعة المتداولة على مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعى بشأن التعدى عليها أثناء عملها.

وقال «حجازى» إن الشؤون القانونية بالوزارة ستتابع الأمر معها بشأن واقعة التعدى عليها، وستوفر لها الدعم خلال سير التحقيقات، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى.

وتعود الواقعة إلى تعدى أحد أولياء الأمور، على مديرة المدرسة، حيث اقتحم المدرسة وحاول التعدى بالضرب عليها باستخدام عصا خشبية بسبب مطالبات إدارة المدرسة بضرورة سداد المصروفات.