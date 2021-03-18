شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء ٤ عمليات استئصال ورم سرطاني بمستشفى السعديين المركزي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وبعد التشغيل التجريبي لقسم الأورام الجديد بمستشفى السعديين المركزي، قام الفريق الطبي بقسم الأورام بالسعديين، بقيادة الدكتور طه عبدالوهاب، أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، والدكتور حسام حسني الهادي ، أخصائي الجراحة العامة بالسعديين، وطبيب التخدير وهيئة تمريض العمليات بالمستشفى، وبإشراف الدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفى، بإجراء ٤ عمليات جراحية لاستئصال أورام سرطانية مختلفة، من بينها حالة خاصة ذات مهارة فائقة لاستئصال ورم بالغدة النكافية بالرقبة، والتي تعد الأولي من نوعها بمستشفيات الصحة بالمحافظة، مؤكدا أن جميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالي عدد حالات جراحة الأورام بالمستشفى بلغ ١٧ حالة حتى الآن، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لأستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، ومدير المستشفى، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء وهيئة التمريض، والفنيين والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.