شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في وزارة الزراعة .. إعلان هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعلان وظائف خالية وهي عن فتح باب التعاقد عن شغل وظيفة اخصائي زراعي ثالث بنظام التعاقد السنوي.

وأوضح الحجر الزراعي الشروط الواجب للوظائف الخالية لديها مراعاتها في المتقدمين لهذه الوظيفة، ان يكون من خريجي كليات الزراعة ويفضل ان يكون ضمن تخصصات وقاية نباتات، امراض نباتات، شعبة عامة، زراعة دولية، بساتين، بيوتكنولوجى، أو من خريجي كليات العلوم تخصص: نبات أو حشرات، كذلك لا يقل تقديره العام التراكمي للمؤهل الدراسي عن جيد، ولا يزيد سنه عند التقدم للإعلان عن 27 عام، بحيث تكون الأولوية للأصغر سنا.

وأوضحت أنه يستثنى من ذلك من لديه خبرة في احد مجالات العمل ذات الصلة المباشرة بأعمال الحجر الزراعي (وفقا لشهادة رسمية ومعتمدة يتم تقديمها من جهة عملهم)، واشترطت وزارة الزراعة في المتقدم لإعلان وظائف خالية إجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، واجتياز الاختبارات المحددة والمقابلة الشخصية المقدمة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأكدت وزارة الزراعة أن المتقدم بإعلان وظائف خالية أن يتقدم بتسجيل الطلبات إلكترونيًا من خلال شبكة الانترنت وذلك على بوابة الوظائف الحكومية التي أطلقها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهدف الإعلان عن وظائف خالية بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بداية من السبت الموافق 20/3/2021 وحتى 5/4/2021، وفى حالة الاستفسار يتم التواصل على تليفون رقم 0237608575.