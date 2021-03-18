شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يستقر مساء اليوم الخميس 18 مارس 2021 بعد انخفاضه في الظهيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 18 مارس 2021 بعدما انخفض بشكل مفاجئ فى منتصف التعاملات، ظهر اليوم.

وكان سعر الذهب ارتفع بشكل ملحوظ فى التعاملات الصباحية متأثرا بسعر الذهب عالميا والذى ارتفع صباحا ثم تراجع، مع وصول عوائد الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2020، لتواصل صعودها بعد أن تراجعت لفترة وجيزة بسبب بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ثم انخفض سعر الذهب فى مصر فى فترة الظهيرة وحتى مساء اليوم بمقدار 10 جنيهات حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا فى مصر 763.66 جنيه، بينما بلغ فى التعاملات الصباحية 774.41 جنيه، كما انخفض سعر الذهب عالميا بما يقرب من 20 دولار حيث بلغ سعر الأوقية "الأونصة" عيار 24 جرام نحو 1,731.41 $ فى منتصف تعاملات البورصة عالميا بينما حققت فى تعاملات صباح اليوم الخميس نحو 1,751.16 $.

ويتغير سعر الذهب فى مصر وفق التغيرات التى تحدث فى سعر الذهب عالميا

سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 18 مارس 2021

1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 872.76 جنيه وعالميا 55.67 $

2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 800.03 جنيه وعالميا 51.03 $

3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 763.66 جنيه وعالميا 48.71 $

4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 654.57 جنيه وعالميا 41.75 $

5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 509.11 جنيه وعالميا 32.47 $

6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 436.38 جنيه وعالميا 27.83 $

7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 363.65 جنيه وعالميا 23.19 $

8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,109.29 جنيه وعالميا 389.66 $

9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,145.74 جنيه وعالميا 1,731.41 $

10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 87,275.57 جنيه وعالميا 5,566.61 $

11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 872,755.70 جنيه وعالميا 55,666.12 $

سعر الذهب فى مصر وعالميا فى منتصف اليوم الخميس 18 مارس 2021

1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 873.63 جنيه وعالميا 55.66 $

2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 800.82 جنيه وعالميا 51.02 $

3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 764.42 جنيه وعالميا 48.70 $

4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 655.22 جنيه وعالميا 41.75 $

5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 509.61 جنيه وعالميا 32.47 $

6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 436.81 جنيه وعالميا 27.83 $

7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 364.01 جنيه وعالميا 23.19 $

8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) وعالميا 6,115.38 جنيه 389.64 $

9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,172.79 جنيه وعالميا 1,731.30 $

10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 87,362.56 جنيه وعالميا 5,566.27 $

11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 873,625.61 جنيه وعالميا 55,662.67 $

سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 18 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط 885.66 جنيه وعالميا 56.30 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط 811.86 جنيه وعالميا 51.61 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط 774.95 جنيه وعالميا 49.26 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط 664.25 جنيه وعالميا 42.23 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط 516.64 جنيه وعالميا 32.84 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط 442.83 جنيه وعالميا 28.15 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط 369.03 جنيه وعالميا 23.46 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,199.63 جنيه وعالميا 394.11 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,547.15 جنيه وعالميا 1,751.16 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 88,566.13 جنيه وعالميا 5,630.11 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 885,661.34 جنيه وعلميا 56,301.10 $.

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