شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا في الإسكندرية الجمعة 19-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس غدًا الجمعة على محافظة الإسكندرية، موضحة أن الطقس غدًا سيكون دافئ على مدينة الإسكندرية والوجه البحري.

حذرت هيئة الأرصاد من وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة.

وتكون الرياح على الإسكندرية شمالية غربية سرعتها 16 كيلو متر فى الساعة، والرطوبة النسبية تتراوح بين العظمي 75 والصغري 35.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من يوم السبت سيكون هناك ارتفاع فى درجة الحرارة بقيم تتراوح بين 6-8 درجات، ويسود طقس حار على شمال البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 إلي 5 درجات مئوية، ويسود طقس معتدل شمالاً حار جنوبًا نهارًا وبارد ليلاً.

تكون درجة الحرارة فى الإسكندرية المتوقعة ليوم الجمعة 19-3-2021 العظمي 21 والصغري 12 درجة مئوية.

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