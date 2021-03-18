شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يراجع مع وزارة التعليم و « الاتصالات » تأمين امتحانات الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة لن تدخر جهدًا من أجل تأمين كافة الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة على النحو الأمثل، بما يخدم العملية التعليمية وصالح الطلاب، ومستعدون لتوفير كل الإمكانات، مع عدم السماح بحدوث أي خطأ أو تقصير يعوق الطلاب عن أداء امتحاناتهم.

ووجَّه «مدبولى» خلال اجتماعه، الخميس، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بإجراء امتحانات الثانوية العامة، بحضور وزيرى التربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى الوزارتين والأجهزة المعنية، بضرورة عقد امتحانات تجريبية للطلاب في مرحلة الثانوية العامة خلال الشهور السابقة لإجراء الامتحانات النهائية، بهدف اختبار نظام الامتحانات، مع ضرورة تجهيز البدائل المختلفة لتمكين كل طالب من دخول الامتحان.

وخلال اجتماعه والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد مدبولى حرص الدولة على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمشروع القومى لتطوير القرى المصرية الذي يندرج تحت مبادرة الرئيس «حياة كريمة». وشدد على أهمية مشروعات وزارة الاتصالات، سواء المتعلقة بخدمات الاتصالات، أو بالخدمات البريدية التي تقدمها الوزارة.