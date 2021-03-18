شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يهنىء أطباء مصر بيوم الطبيب المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت أسرة جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، بالتهنئة لجميع أطباء مصر عامة، وأطباء محافظة الشرقية ومستشفيات جامعة الزقازيق خاصة، بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب المصري، والذي يوافق ١٨ مارس من كل عام، وذلك تزامنًا مع ذكري افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الاوسط بأبي زعبل في ١٨ مارس عام ١٨٢٧.

أثنى رئيس الجامعة على الدور البطولي للأطباء، وما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء مستمر، خاصة خلال الفترة الراهنة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فضلا عن جهود عناصر الجيش الأبيض وجميع العاملين بالقطاع الصحي، والتي تتطلب تكاتف الجميع للقضاء على هذا الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذي يهدد العالم أجمع.

أشار الدكتور عثمان شعلان إلى أن ما يبذله الأطباء من جهود مضنية، وتصدرهم الصفوف الأولي لحماية المجتمع من هذا الوباء، سوف يسطره التاريخ بأحرف من نور، في سجلاتهم الحافلة بالجهد والعطاء، مقدمًا الشكر والتقدير لأطباء مصر على تفانيهم في عملهم لإنقاذ أرواح المرضي.

كما قدم رئيس الجامعة التحية والتقدير لأرواح شهدائنا من الأطقم الطبية الذين ضحوا بحياتهم من أجل حماية الشعب المصري، ووقفوا بكل شجاعة وبسالة في مواجهة جائحة كورونا ولم يدخروا أي جهد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف الدكتور عثمان شعلان أن جامعة الزقازيق شهدت طفره كبيرة بالقطاعين الطبي والعلاجي طفره بتوفير جميع الأجهزة والأدوية والمستلزمات اللازمة وتجهيز مستشفيات حديثة على أحدث مستوى عالمي ومنها مستشفى العاشر الجامعى، ومستشفى الطوارئ الجديدة، ومستشفى جراحات الاطفال التخصصى، وذلك تحت إشراف نخبة من أطباء جامعة الزقازيق والفرق الطبية المعاونة.