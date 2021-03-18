شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد دكتور هشام الساكت: الأطباء يواجهون حربًا.. ويعرضون حياتهم وأسرهم للخطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شيرين الجيار، زوجة الشهيد الدكتور هشام الساكت، إن الأطباء على خط الدفاع ضد فيروس كورونا المستجد طوال الوقت.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأطباء يعرضون حياتهم وأسرهم للخطر خلال مواجهة كوفيد-19.

وأشارت إلى أنه مع ظهور الجائحة وتواجد الأطباء على خطوط المواجهة الأولى لوباء كورونا أصبحت الحرب أعنف بكثير من الماضي.

وأضافت أنه مع ظهور جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم أتضح مدى تضحيات الأطباء في عملهم، وصعوبته لأن الموضوع أصبح خطرًا على أسرته بالكامل.

ووصفت الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الإنسان، الذي يشعر بجميع المواطنين المتواجدين على أرض الوطن، وأشادت بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم الأطباء المتوفين بفيروس كورونا عبر إطلاق أسمائهم على شوارع في العاصمة الإدارية الجديدة.