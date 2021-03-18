شكرا لقرائتكم خبر عن وقف زواج مبكر لثلاث قاصرات بسوهاج (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اليوم اللجنة الفرعية لوحدة حماية الطفل بمركز دارالسلام في شرق محافظة سوهاج، تمكنها من إيقاف حالات زواج مبكر لثلاث فتيات قاصرات بدائرة المركز، وذلك عقب ورود بلاغات لوحدة الحماية من خط نجدة الطفل بقيام أولياء أمورهن بالإعداد لتزويجهن.

وقالت وحدة حماية الطفل بمركز دارالسلام- في بيان لها- أنه تم إيقاف حالات الزواج بعد أخذ التعهدات اللازمة على أولياء أمور القاصرات الثلاث بعدم إتمام زواجهن قبل بلوغهن السن القانوني (18 عاما)، لافتة إلى أنه تم توعية الأسر والأهالى بخطورة وأضرار الزواج المبكر النفسية والصحية على الفتيات.

وأهابت اللجنة بالمواطنين، بالإبلاغ عن أي خطر أو أي شكاوى متعلقة بالطفل عن طريق خط نجدة الطفل 16000، أوالتوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دارالسلام.