شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني ينفي اندلاع حريق هائل بإحدى شركات البترول بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله حول اندلاع حريق هائل بإحدى شركات البترول بمنطقة مرغم بالإسكندرية.

وأكد المصدر، بحسب بيان صادر عن الوزارة، مساء الخميس، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق محدود بذات الشركة المشار إليها بمنطقة مرغم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وتم السيطرة عليه.