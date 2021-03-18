شكرا لقرائتكم خبر عن بفوانيس رمضان وخيامية.. 13 نائبا يفتتحون معرض «المرأة السكندرية تبدع» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بفوانيس شهر رمضان والخيامية، استقبل المشاركات في معرض «المرأة السكندرية تبدع»، والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، مساء اليوم الخميس بمركز شباب الشلالات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتفعيل الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تخدم المرأة المصرية.

وشارك في افتتاح «المرأة السكندرية تبدع«، 13 نائباً بمجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن خالد عبدالحميد مدير مديرية الشباب والرياضة في مطروح،وكان في استقبال الحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية.

وقال «الشريف»، لـ«المصرى اليوم«، أن المديرية تقوم بتنفيذ عدة مبادرات للمرأة تزامماً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت شعار»المرأة السكندرية تبدع«، من خلال اقامة معرض أندية الفتاة والمراه، مشيرة إلى أن المرأة نواه ومحور ارتكاز المجتمع ايان كان أسرى أو مجتمع أو عائلى فالمرأة نواة الأمومة وأساس بناء الأسرة وتاتي المراه ام تنجب وتربي ابنه وأخت وزوجة أينما وجدت المرأة المصرية تكون هي بمثابة أيقونة النجاح فلها شأن هام في تكوين المجتمع وشتى المجالات العلمية والمجتمعية ولذلك أثبتت المرأة انها بالفعل نواة المجتمع ولها كل الحق في جعل يوم بالفعل خاص بالمرأة يوم عالمى على المستوى العالمى وإعطائها كل الحقوق التي كانت تجرد منها وأصبحت لها مكانة عالمية كبيرة وجودا ودعما لأنها وبكل تأكيد لها تأثير مجتمعي نشط داخل المجتمع السياسى والاقتصادى.

وأوضحت أن دور المرأة ضرورى لمجتمع متقدم ناجح له ضرورة فعالة في التكوين الأسري الفعال، والمرأة تمثل نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات.

وأشارت إلى أن المعرض شارك في افتتاحه 13 نائبا هم السيد جمعه وعبدالفتاح محمد عبدالفتاح وسامح السايح واحمد مهنى وابو العباس فرحات واحمد المصرى ومحمد جبريل ومحمود قاسم ومحمد الرشيدى وسوسن حسنى حافظ ودينا هلالى وآيات حسين حداد وساره النحاس.

وفى نهاية المعرض كرمت وكيل الوزارة القائمين على المعرض.

وجرت فعاليات التنظيم وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كرورنا، ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الواقية .

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