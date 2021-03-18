شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم والنائبة ميرفت عبد العظيم يفتتحان معرض منتجات المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة مرفت عبدالعظيم؛ عضو مجلس النواب، معرض منتجات المرأة الذي نظمته أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن ضمن مبادرة الأيدي الناعمة، وذلك بنادي محافظة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعدد من السيدات المشاركات بالمعرض.

وأوضحت النائبة أن المعرض يضم أقسام للمشغولات اليدوية والمفروشات والسجاد والكليم اليدوي، وقسما للأغذية ومنتجات التمور، وأعمال الخرز ومنتجات المنظفات والكريمات والمشغولات الخشبية والنحاسية والمعدنية، ومشغولات التريكو.

ومن جهته، أشاد محافظ الفيوم، بتنوع منتجات المعرض وما يحويه من مشغولات ومنتجات يدوية متنوعة، لافتاً إلى أهمية دور المرأة في التنمية، حيث دخلت المرأة العمل بقوة وأصبح لها دور رائد في كافة المجالات، وأصبح دورها لا يقل أهمية عن دور الرجل بأي حال من الأحوال.

ووجه المحافظ، بتوفير منفذ ثابت لعرض المنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة، مشيراً إلى أهمية التسويق الجيد لبيع تلك المنتجات.