شكرا لقرائتكم خبر عن النقل : مخطط لإنشاء 13 ميناء جافًا ومركزًا لوجستيًا في 11 مدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت وزارة النقل جهودها الخاصة بالإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التجارة فى الموانئ البرية والبحرية.

وأشارت الوزارة فى بيان، الخميس، إلى الإجراءات التى قامت بها الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة على مستوى الجمهورية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.

ففى مجال الموانئ الجافة تم إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناء جافًا ومركزًا لوجستيًا فى مدن السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، بنى سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، الطور، السلوم، قسطل، أرقين، وربطها بالموانئ البحرية بوسائل النقل متعدد الوسائط بهدف تيسير حركة التجارة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ وتحقيق التكامل بين وسائل النقل، ما يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بمؤشر التجارة عبر الحدود.

كما تم وضع خطة جارٍ تنفيذها لتطوير كافة الموانئ البرية بهدف تيسير حركة تدفق البضائع، وتطوير ميناء السلوم البرى تطويرًا شاملًا بتكلفة تتجاوز 1.650 مليار جنيه، وزيادة مساحته إلى الضعف، لاستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال إفريقيا، وكذلك ليكون ميناء عبور لتجارة الترانزيت من آسيا إلى شمال إفريقيا، وجارٍ تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة.

وجارٍ تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات إلكترونيًا، بالاضافة إلى أنه تم تزويد موانئ «قسطل البرى- أرقين البرى- العوجة البرى» بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة، وجارٍ تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات بهذه الموانئ إلكترونيًا.

وفى مجال النقل البحرى، نفذت الوزارة عددًا من الإجراءات بالموانئ البحرية للمساهمة فى تسيير حركة التجارة، حيث جارٍ إنهاء مشروع تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمجتمع الميناء بالتعاون مع وزارة المالية، كما تم تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية، وجارٍ تنفيذ نظام معلومات مركزى عن البضائع، حيث تقوم تلك المنظومة على تطبيق بعض الإجراءات مثل تبادل المعلومات التجارية مع المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والسلطات الحكومية، وتنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود، إجراءات المعالجة قبل الوصول- التسجيل المسبق للشحنات ACI- وكذلك المشغلين الاقتصاديين المعتمدين- القائمة البيضاء للمستوردين.

وتم وضع خطة لتطبيق نظام المعلومات المتكامل بالموانئ التجارية، وتم البدء بتفعيل المنظومة بميناء الإسكندرية كمرحلة مبدئية لحين تطبيق النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية على كافة الموانئ المصرية مع تطبيق دورة عمل إلكترونية حديثة على إجراءات الاستيراد والتصدير بميناء الإسكندرية، وكذا تطبيق الفحص القائم على المخاطر بالميناء على ألا تتعدى نسبة الشحنات التى يتم فحصها 10 إلى 20% من إجمالى الشحنات المتداولة بالميناء، وتم تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 791 لسنة 2018 بشأن استمرار العمل بالموانئ لتكون لمدة 24 ساعة يوميًا ما ترتب عليه ارتفاع ملحوظ فى معدلات الشحن والتفريغ. كما تم تطبيق الفاتورة الموحدة لجميع الخدمات التى يتم تقديمها للوكيل الملاحى وأيضًا تفعيل التطبيقات الإلكترونية عبر موقع الميناء لتقديم الخدمات إلكترونيًا للوكلاء الملاحيين، وتفعيل تطبيق تسجيل سيارات الشحن عبر موقع الميناء الإلكترونى قبل دخولها الميناء، وكذا تطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات الداخلية وربطها مع المجتمع المينائى بواسطة الألياف الضوئية.

وأوضح البيان أنه تم طرح عملية ربط نظام إدارة الأزمات بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة، وتطبيق نظام تسجيل بيانات سيارات الشحن عند الدخول من بوابات الميناء لتقليل أوقات الانتظار لدخول الميناء، وجارٍ العمل على الانتهاء من تجهيز مراكز الفحص المشترك لتقليل أزمنة فحص البضائع وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى بنوافذ التعامل مع المجتمع المينائى وتعميم بوابات فحص البضائع بشركات الحاويات وبوابات الميناء.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 611 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات، ويعتمد النظام على إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير، ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمنظومة «نافذة».