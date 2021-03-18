شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى ينعى الرئيس التنزانى: إسهاماته عديدة فى خدمة القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الرئيس التنزانى جون ماجوفولى، الذى وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء قدم خلالها الكثير من الإسهامات فى مواقع عديدة لخدمة شعبه ووطنه والقارة الإفريقية، وتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب وحكومة جمهورية تنزانيا الشقيقة.

وأكد الرئيس تضامن مصر «حكومة وشعبًا»، مع الأشقاء فى تنزانيا فى هذا المصاب الأليم، انطلاقًا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، داعيا الله أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.