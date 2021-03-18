شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربى» تبحث تصنيع الأنابيب متعددة الاستخدامات مع إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الخميس، مع وفد شركة «Kiasma» الإيطالية، أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقال «مرسى» إنه تم خلال اللقاء بحث إمكانية التعاون فى مجال الإنتاج المشترك للأنابيب متعددة الاستخدامات والعوامات البلاستيكية الخاصة، حيث ناقش الجانبان نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال إلى شركات الإنتاج الحربى، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعد استكمالًا لما ناقشه الجانبان خلال اللقاء الذى أجرى على هامش معرض الدفاع الدولى «IDEX 2021» والذى أقيم بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الماضى.

وأكد ترحيبه بزيارة وفد من الشركة الإيطالية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والفنية على أرض الواقع، ومناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الطرفين، فى ظل الاهتمام بتعميق علاقات التعاون بين الجانبين فى المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة لجذب الاستثمارات الإيطالية، كما أنها تعد مركزًا للانطلاق إلى الأسواق العربية والإفريقية.

واستعرض عضو مجلس إدارة الشركة الإيطالية، رينزو تافاريلو، إمكانياتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمى عن أبرز منتجاتها، حيث تعمل الشركة فى مجال تصنيع المواسير المبطنة والتى تتحمل الضغوط العالية والتفاعلات الكيميائية بأقطار من 0.2 إلى 1.2 متر، كما تعمل فى مجال تجريف الموانئ والممرات المائية لأنظمة التفريغ، حيث طورت تقنيات ومنتجات متخصصة للتطبيقات فى القطاعات البحرية والتجريف والتعدين، ولديها خبرة دولية ممتدة فى هذا المجال منذ 10 سنوات. وأعرب «تافاريلو» عن سعادته بالتعاون مع «الإنتاج الحربى»، نظرًا لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة لمشاركتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية، مقترحًا أن يتم التعاون بين الجانبين فى مجالات «التصنيع- التسويق- المعامل- التعاون العلمى والتدريب»، من خلال إنشاء خطوط التفريغ والعوامات فى أسواق التجريف والبحرية والنفط والتعدين فى مصر.

وصرح محمد عيد بكر، المتحدث الرسمى للوزارة، بأن «الإنتاج الحربى» حريصة على التعاون مع الشركات العالمية العاملة فى مختلف المجالات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ككل.