شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائى: لقاح كورونا يوفر الحماية للمتلقى و30% من المحيطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن متلقى لقاح فيروس كورونا يوفر الحماية لصاحبه و30% من المحيطين بعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وقال علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية DMC، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية كانت فى تزايد تتراوح الحالات 580 إلى 640 حالة يوميا وتعود أسباب ارتفاع الحالات نتيجة للتراخى الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأردف أن هناك تزايدا فى اعداد إصابات كورونا على مستوى العالم وليس فى مصر فقط.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائى، أن عدد المواطنين الذين سجلوا عبر المواقع الالكتروني للحصول على لقاح كورونا 466 ألف مواطن، مضيفا أنه يتم التواصل مع من سجل اسمه عبر الموقع الالكترونى خلال 48 ساعة للحصول على لقاح كورونا.

وتابع أن التطعيمات بلقاحات كورونا آمن تماما ولا يسبب أى ضرر والإقبال بدأ يتزايد عليه.