شكرا لقرائتكم خبر عن "سيناء.. يد تبنى ويد تمحو الإرهاب" غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "سيناء.. يد تبنى ويد تمحو الإرهاب.. فى الذكرى الـ 33 لتحرير طابا.. أرض الفيروز فى قلب المصريين.. طفرة فى المشروعات القومية لتحقيق التنمية المستدامة بعد تطهير سيناء من الإرهاب.. نفق الشهيد أحمد حمدى 2 .. محطة تحلية مياه المحسمة ومشروع سرابيوم أسفل قناة السويس إلى ترعة سيناء شرق القناة الجديدة لرى 70 ألف فدان".

موسم كشف تقارير المنظمات الحقوقية ضد مصر.. سر صلابة مؤسسات الدولة المصرية أمام موجات الابتزاز المتتالية بتقارير بعض المنظمات الغربية .. بيان البعثة المصرية فى جنيف وتصريحات وزارة الخارجية دليل على ثقة الدولة وقوتها فى مواجهة الحملات المضادة.. الدولة لم تعد ترتبك من تقرير هنا أو هناك وتحرك البرلمان ونشاط تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«البنك الدولى » يشيد بجهود مصر فى الإصلاح وتوفير الوظائف

مصر تحتفل بيوم الطبيب.. ووزيرة الصحة: تكليف رئاسى بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية.. هالة زايد: تعويضات أسر شهداء كورونا ليست مالية فقط ولكن تشمل تسهيلات فى الإسكان والتعليم.. ودور الفرق الطبية ظهر جليا فى مبادرات الصحة

إقامة مجمع للخدمات الحكومية بكل قرية.. رئيس الوزراء يلتقى وزير قطاع الأعمال لبحث الاستفادة من عدد من الأراضى التابعة لشركات القطاع فى المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

مفاجآت فى قائمة المنتخب الوطنى لمواجهتى كينيا وجزر القمر.. حسام البدرى يضم جنش ومصطفى فتحى وإسلام عيسى

رئيس الوزراء: إثيوبيا تستهدف فرض سياسة الأمر الواقع .. مدبولى يلقى كلمة مسجلة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه.. ويعرب عن قلق مصر من التطورات الأخيرة بملف سد النهضة الإثيوبى

الأنهار الدولية ملكية مشتركة لا يجوز احتكارها.. «الخارجية »: سياسة أديس أبابا هدد استقرار المنطقة

«مدبولى »: الدولة لن تدخر جهدا من أجل تأمين امتحانات الثانوية.. رئيس الوزراء يلتقى وزيرى التعليم والاتصالات لبحث ترتيبات الامتحانات.. و «التعليم »: عقد امتحان تجريبى للثانوية العامة فى إبريل.. والتيرم الأول لطلاب الأول والثانى الثانوى ليس به نجاح أو رسوب

الرئيس السيسى ينعى الرئيس التنزانى: خدم شعبه ووطنه والقارة الأفريقية

7 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضى

«التعليم العالى »: لا تغيير فى نظام الرسائل العلمية للحصول على «الماجستير والدكتوراه

وزيرة التخطيط: تدريب 2 مليون سيدة خلال 3 سنوات وإقامة مشروعات صغيرة لحوالى مليون سيدة