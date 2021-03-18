عمال مصر: تأسيس اتحادين محليين في العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأسيس اتحادين محليين، الأول في العاصمة الإدارية الجديدة، والثاني في مدينة السادس من أكتوبر، ليصل عدد الاتحادات المحلية العمالية التابعة للاتحاد العام 29 اتحادًا منتشرة في جميع المحافظات.

وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان اليوم الخميس، إن قرار تأسيس الاتحادين العماليين الجديدين يأتي في إطار تفعيل دور الاتحادات العمالية المحلية في كافة مواقع العمل والإنتاج والمواقع الصناعية والإدارية التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقد اجتماع الثلاثاء الماضي، مع قيادات الاتحادات العمالية في المحافظات للتنسيق في خارطة طريق تضمن التواصل المستمر مع العمال في مواقع الإنتاج وتبني مطالبهم المشروعة.