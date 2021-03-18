النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بالاعتداء على طالبات مدرسة المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة العامة اليوم الخميس، بحبس متهم بالاعتداء على فتيات بحي المعادي.

وذكرت النيابة في بيان أنه إلحاقًا ببيانها الصادر في الواقعة: فقد تمكنت الشرطة نفاذًا لقرار «النيابة العامة» من ضبط المتهم، والذي باستجوابه ومواجهته بمقطع مصور رصَدَ جانبًا من الواقعة.

وأقرَّ المتهم بصحة ظهوره فيه مدعيًا تواجده أمام المدرسة وحمله عصا كما تبين من التصوير من أجل فضّ الشجار بين الفتيات وتجمع الناس مِن حولهن.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.