أخبار مصر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بالاعتداء على طالبات مدرسة المعادي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة العامة اليوم الخميس، بحبس متهم بالاعتداء على فتيات بحي المعادي.

وذكرت النيابة في بيان أنه إلحاقًا ببيانها الصادر في الواقعة: فقد تمكنت الشرطة نفاذًا لقرار «النيابة العامة» من ضبط المتهم، والذي باستجوابه ومواجهته بمقطع مصور رصَدَ جانبًا من الواقعة.

وأقرَّ المتهم بصحة ظهوره فيه مدعيًا تواجده أمام المدرسة وحمله عصا كما تبين من التصوير من أجل فضّ الشجار بين الفتيات وتجمع الناس مِن حولهن.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا