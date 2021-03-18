شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة بطريق قنا - سوهاج الغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 12 عاملا الخميس في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل أبوتشت طريق قنا- سوهاج الغربي.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء علاء الطوخى، نائب مدير الأمن، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل امام كافتيريا جمال على طريق قنا - سوهاج الغربي، وأسفر الحادث عن إصابة 12 عاملا.

وتبين من المعاينة، أن جميع المصابين من محافظة سوهاج ووقع الحادث أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع بمحافظة قنا، وجرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين، إلى مستشفى البلينا في سوهاج، وتحرر محضر بالواقعة، واخطار النيابة لتولي التحقيق.