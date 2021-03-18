شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي جمهورية شبين يساند الفريق الأول قبل لقاءه مع القناة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص النائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادى الجمهورية بشبين وأعضاء المجلس على رفع الروح المعنوية للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني قبل المباراة الهامة غدا أمام القناة.

وهنأ الخشن الفريق على النتائج الجيدة خلال الفترة الأخيرة ووعد بمواصلة الدعم الكامل لهم لإسعاد جماهير المنوفية مشيدا بالدور الرائع الذي لعبه ياسر رضوان المدير الفنى في الآونة الأخيرة.

وخلال لقائه باللاعبين والجهاز الفنى طالب الخشن بالعمل على قلب رجل واحد والسعى إلى احتلال مركز متقدم وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاداء القوي خلال المباريات القادمة ووضع النادي في المكانة التي تليق به كما هنأهم على ما وصلوا اليه من مستوى طيب مشيدا بالروح القتالية للاعبي الفريق ووعدهم بمزيد من الدعم مع صرف مكافآت خاصة حال الفوز على القناة.

وشدد الخشن على أن النادى يشهد استقرارا واضحا وسوف يستمر هذا الاستقرار لتحقيق نتائج أفضل مؤكدا أنه اتفق مع الكابتن ياسر رضوان المدير الفنى على الاستمرار مع الفريق في الموسم القادم لمواصلة النجاح الحالى وتحقيق الحلم الكبير بالصعود للدوري الممتاز.