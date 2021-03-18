شكرا لقرائتكم خبر عن «تسأله فسخت الخطوبة ليه يقولك ربنا أمر بالستر».. خالد الجندي يوجه تحذيرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مما اسماه الغيبة بالإشارة، في قول «ربنا أمر بالستر»، عند السؤال على خطبة تم فسخها، أو سيدة أو شخص، لافتا إلى أن هذا القول يعتبر خسه وندالة، وإضلال وتزوير وقذف محصنات.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «تسأله فسخت الخطبة ليه يقولك ربنا أمر بالستر، وهذا الباس الحق بالباطل وهدفه الخوض في الأعراض بالإشارة، رغم قوله الحسن لكن مراد به باطل».