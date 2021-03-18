شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الاول الثانوي .. تعرف على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نتيجة الصف الاول الثانوي تصدرت قائمة الأكثر بحثا على جوجل اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021، نظرًا لتزايد البحث عليها من أولياء أمور طلاب الصف الاول الثانوي، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفني عن إطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عنها وخطوات استخدامه، الخميس الماضي.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الصف الاول الثانوي ، ونتيجة الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ ٢٠٢١.

خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

وشمل رابط الالكتروني التي اطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 خطوات استخدامه بالتفصيل، وتبدأ الخطوات بفتح موقع بوابة الثانوية العامة الالكتروني الخاص بالإستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي للعام الدراسي الجاري، وعلى الطالب أو ولي أمره اختيار الصف الدراسي المرغوب به.

و يقوم طالب الصف الاول الثانوي بعد ذلك بتسجيل رقم جلوسه في المكان المخصص له، ثم يقوم في الخطوة التالية بتسجيل الطالب الرقم القومي الخاص به.

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يتم اختيار أيقونة خاصة بعرض نتيجة الصف الأول الثانوي.

وكانت بوابة المصري اليوم نشرت رابط نتيجة الصف الاول الثانوي لعام 2021 مع ارتفاع معدل البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء أمورهم خلال الأيام الماضية، وشلمت خطوات تنفيذية بسيطة لمعرفة الرابط.

وكان الفصل الدراسي الثاني قد انطلق السبت الماضي، في محافظات مصر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة في المدارس والجامعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولضمان أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وكافة القائمين على سير العملية التعليمية في مصر.

وكانت الامتحانات الخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة بمختلف المدارس والجامعات المصرية قد تم إجراؤها بنجاح في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة.