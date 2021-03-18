شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منزلين في البحيرة لخطورتهما على أصحابهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، برئاسة اللواء وائل زغلول، عملية إخلاء منزلين في مدينة أبوالمطامير وعزبة البيه في محافظة البحيرة اليوم.

وقامت اللجنة المشكلة برئاسة شعبان بصيص، نائب رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير، باخلاء عدد ٢ منزلاً على مساحة ١٨٩ مترًا مربعاً في مدينة أبوالمطامير وعزبة البيه التابعة للمركز، والذين صدر لهما قراري إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بسبب خطورتهما الداهمة، وحرصًا على أمن وسلامة الركاب والمواطنين.

وتم التنسيق مع مركز شرطة أبوالمطامير في محافظة البحيرة وقسم الازالات بالوحده المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير لتنفيذ قراري الإزالة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس في نطاق الوحدات المحلية في المراكز، وإزالة العقارات التي صدر لها قرارات إزالة لخطورتها على الأرواح.

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