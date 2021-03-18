شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع 150 طن مخلفات من أراضٍ فضاء في هضبة الأهرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقّت محافظة الجيزة شكاوى من المواطنين بشأن وجود مخلفات بعدد من قطع الأراضي الفضاء بقطاع هضبة الأهرام.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الفور هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم، بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من المناطق محل شكوى المواطنين، إضافةً إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

وأكد أنه تم رفع 150 طن مخلفات بعدداً من قطع الأراضى بمنطقة أ بهضبة الاهرام حيث شملت القطع 553 أ و162 هــ و524 أ وشارع الثروة المعدنية ومدخل البوابة الاولى ( خوفو ) إلى جانب شن حمله مكبرة لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات.

وأشار راشد إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم مشيرًا إلى أنه يتم يوميًا رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التي بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

ووجّه حي الهرم وهيئة النظافة بمتابعة يومية لأعمال شركات الجمع السكني المسئولة عن جمع المخلفات من القطاع، والتأكد من التزامها بإلقاء المخلفات بالمقلب العمومي التابع للمحافظة.

وناشدت محافظة الجيزة أصحاب قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.