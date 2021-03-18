شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صيادين بحوزتهم اسماك ملونة وشعاب مرجانية محظور صيدها بالبحر الاحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط صيادين بحوزتهم اسماك ملونة وشعاب مرجانية محظور صيدها بالبحر الأحمر.

تواصلت الانتهاكات البيئية للكائنات البحرية بالبحر الاحمر والصيد الجائر المخالف حيث ضبطت المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، بالتعاون مع شرطة البيئة عدد من الصيادين أثناء تحركهم من الساحل متجهين إلى الطريق المؤدي إلى مدينة الغردقة شمالا بمنطقة سهل حشيش.

وبعد تفتيشهم تم العثور على صناديق حفظ أسماك، بها أسماك وشعاب مرجانية من الأنواع الفريدة والتي تستخدم في أحواض أسماك الزينة والأحياء المائية المجرم صيدها والاتجار بها طبقا لقانون البيئة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.