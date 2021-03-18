شكرا لقرائتكم خبر عن نوفو نورديسك مصر تطلق عقار ساكسندا لعلاج السمنة في الأسواق المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

◄ أيمن حسن: نحرص على مساندة توجهات الدولة الصحية ودعم مبادرات القضاء على الامراض المزمنة

عقدت شركة نوفو نورديسك مصر مؤتمر للاعلان عن إطلاق عقار ساكسندا 3مج بالأسواق المصرية، وذلك لعلاج أمراض السمنة والوزن الزائد، بما يعتبر فرصة جديدة لكل الذين يعانون من زيادة الوزن، وما يترتب عليها من أمراض مثل امراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وغيرهم، وذلك بحضور كل من السفير سڤند أولينج، سفير الدنمارك بالقاهرة، ود. إيناس شلتوت، أستاذ الأمراض الباطنه كلية طب القصر العيني عضو الجمعية الاوروبية لدراسة مرض السكر (EASD) ورئيس الجمعية العربية لدراسة امراض السكر، ود. محمد خطاب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم، ورئيس قسم أمراض الباطنة الأسبق بجامعة القاهرة ود. هشام الحفناوي، رئيس اللجنة القومية للأمراض المزمنة الغير سارية، ود. محمد أبوالغيط، أستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، والأمين العام للجمعية الطبية المصرية للسمنة (EMASO)، بالاضافة لدكتور. أيمن حسن، نائب رئيس ومدير عام شركة نوفو نورديسك مصر.

ويأتي إطلاق نوفو نورديسك مصر للدواء الجديد بالتوازي مع توجه الدولة المصرية وحملتها القومية 100 مليون صحة للقضاء على السمنة والأنيميا والتقزم، فوفق لنتائج مسح حملة 100 مليون صحة وجد أن نسبة السمنة والسمنة المفرطة وزيادة الوزن بمصر تصل إلى 75٪، في حين أن النسب العالمية تبلغ نسب اقل من ذلك

وقال د. أيمن حسن، نائب رئيس ومدير عام شركة نوفونورديسك مصر، ان الشركة تحرص في المقام الأول أن تكون جزء من توجهات الدولة في الشأن الصحى وداعمة للمبادرات التي تسعى للقضاء على الامراض المزمنة بما يحقق للمواطن الحصول على خدمات رعاية صحية بأحدث ما توصلت اليه الأبحاث الطبية والعلمية، وما يتم تصنيعه من عقارات جديدة لعلاج مرض السمنة وتقلل نسب الإصابة بالعديد من الامراض المصاحبه له،

مشيرا ان ليراجلوتايد 3 ملج يعتبر طفرة في مجال علاج أمراض السمنة ونقلة نوعية تساهم في خفض معدلات الإصابة بالسمنة والامراض المترتبة عليها وذلك لان الليراجلوتيد مادة شبيهة لهرمون طبيعي يفرز في الجسم ولذلك فانها مادة فعالة وامنة بدرجة كبيرة، ويتم استخدامه عالميًا لأغراض إنقاص الوزن، لاحتوائه على المادة الفعالة (ليراجلوتايد) بواقع 3 مليجرام، التي تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من السمنة، مضيفا أن ليراجلوتايد 3 ملج، هو دواء وصفي مرخص من هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة المصرية، لمساعدة البالغين فوق عمر 18 سنة على إنقاص وزنهم بنسبة قد تصل إلى 11.5% من اجمالى الوزن الابتدائي، شريطة أن يكون مؤشر كتلة الجسم 30كج/م2، أو يتخطى 27كج/م2 مع وجود أمراض مصاحبة مثل القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

كما أكد د ايمن ان هذا العقار قد اثبت فعاليته وامانه بشكل كبير حيث تم اختباره في عدد من الدراسات السريرية على ما يقرب من 6000 مريض مصاب بالسمنة قبل الحصول على موافقة هيئات الدواء العالمية.

وقالت د. ايناس شلتوت، أستاذ الباطنة العامة والسكر كلية طب القصر العيني، أن السمنة من المشاكل الصحية التي تحمل تبعات خطيرة كثيرة على صحة الانسان، خصوصاً أنها تحولت من مجرد حالات فردية إلى ظاهرة تعاني منها مجتمعات بأكملها، خاصة ان انتشارها مرتبط باتباع نمط غذائي سيئ، بالإضافة إلى وجود أسباب وراثية ترتبط بالتاريخ العائلي للأفراد، كما ان نمط الحياة الحديث المتصف بالكسل والخمول وعدم ممارسة التمارين الرياضية، يساعد على تغولها إذ ترتبط قلة النشاط البدني بعدم استهلاك السعرات الحرارية في الجسم، مما يسبب السمنة، بالإضافة إلى وجود خلل عضوي في الجسم؛ مثل: اضطرابات في إفرازات الغدد الصماء، وأوضحت ان العقار الجديد يعتبر نقلة في علاج السمنة لما له من استجابة جيدة من خلال المادة الفعالة المستخدمة في تصنيعه لأنه مشابه لاحد الهرمونات الرئيسية المتحكمة في تنظيم عملية الشبع والجوع في جسم الانسان

وتحدث د. محمد خطاب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم ورئيس قسم أمراض الباطنة سابقا بجامعة القاهرة، عن الامراض المصاحبة لمرض السمنة مشيرًا إلى ان المرض يعتبر من اهم المشاكل الصحية المتزايدة في العالم، والذى ينتج عنها من تأثيرات سلبيه وخطيره على حياة الانسان، ومن ابرزها السكري، الضغط، زيادة الدهنيات في الدم، وهى امراض يزداد حدوثها مع مريض السمنة، كما ان السمنة تزيد من احتمالية ظهور امراض القلب، خشونة المفاصل، الآم اسفل الظهر، نقص الخصوبة وتكيسات المبايض والسرطانات، بالإضافة إلى التأثير النفسي والاجتماعي، معربا عن امله ان يساهم العلاج الجديد في تقليل فرص الإصابة بتلك الامراض لان ذلك ما أكدته الدراسات والأبحاث العلمية حيث قلل الدواء الجديد معدلات ضغط الدم ودهون الدم كما انه اثبت فاعلية في تقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدماغية. بالإضافة إلى انه يؤخر حدوث مرض السكرى من النوع التاني بنسبة 80% في المرضي ممن هم في مرحلة ما قبل السكر والذين هم الأكثر عرضة لحدوث مرض السكرى من النوع التاني

وقال الدكتور محمد أبوالغيط، أستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، والأمين العام للجمعية الطبية المصرية للسمنة، أن العلاجات اللازمة لعلاج السمنة هي اتباع نظام غذائي خاص، أو القيام ببرنامج تمارين، أو تعاطي دواء، أو إجراء عملية جراحية تتيح للمريض أن يصبح أقل جوعاً وأكثر رضاًء، إلى جانب الحفاظ على الوزن على المدى الطويل مشيرا إلى ان السمنة مرض مزمن فلهذا نجد ان الوجبات الغذائية والأدوية والعلاجات الجراحية، يمكن أن تنجح مع بعض الناس، ولكن قد لا تنجح مع الجميع. ولسوء الحظ، نحن كأطباء لا نملك فحصاً للدم أو استبياناً يمكن أن يخبرنا عن ماهية العلاج الأفضل للمرضى المصابين بمرض السمنة

و قد أشار د محمد إلى انه لا يوجد في سوق الدواء المصري سوي عقاريين هما الحاصلين على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة المصرية كأدوية لعلاج مرض السمنة منها العقار الجديد المحتوي على مادة الليراجلوتيد التي تعمل على تقليل الجوع وزيادة الإحساس بالشبع وتقليل حركة الأمعاء ولذلك فان المريض يشعر بالامتلاء لفترات أطول ويقل تناول الطعام ولذلك فان نتائج انقاص الوزن مرضية في ظل عدم توافر وسائل كثيرة لعلاج السمنة.

وأضاف الدكتور هشام حفناوي، رئيس اللجنة القومية للأمراض المزمنة الغير سارية والعميد السابق المعهد القومي للسكر، انه في ظل الزيادة في نسب حدوث السمنة وزيادة الوزن التي تصل إلى 75% من الشعب المصري طبقا لأخر الإحصائيات ولان السمنة هي العامل الأساسي المسبب لأكثر من 195 مرض مصاحب وحرصا من الدولة المصرية على حماية المواطنين فان وزارة الصحة والحكومة المصرية يحرصان على تأسيس عيادات متخصصة لعلاج مرضي السمنة ومضاعفاتها كما تحرص على النهوض بوعي الشعب المصري عن طريق حملات التوعية في وسائل الاعلام المختلفة كما تحرص أيضا الوزارة على تدريب وتأهيل كوادر طبية مؤهلة لمكافحة مرض السمنة وذلك لدعم التوجه الرئاسي لمواجهة خطر السمنة

وأكد السفير الدنماركي انه يعزز الجهود المصرية الدنماركية، قائلًا: العلاقات المصرية الدنماركية خاصة في مجال الصحة، حيث تجري العديد من المباحثات مع الجانب المصري حول إمكانيات الاستفادة ببعض الخبرات الدنماركية في تطبيق نظم التأمين الصحي الشامل ورقمنه الخدمة الصحية. كما أشار السفير إلى الأهمية التي تمثلها شركة نوفو نورديسك كأحد اعلى الشركات الاسكندنافية قيمةً بالنسبة للاقتصاد الدنماركي.

يذكر أن ساكسندا 3 ملج هو دواء وصفي مرخص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الصحة المصرية، لمساعدة البالغين فوق عمر 18 سنة على إنقاص وزنهم بنسبة ما بين 5%- 10% من اجمالى الوزن الابتدائي، شريطة أن يكون مؤشر كتلة الجسم 30كج/م2، أو يتخطى 27كج/م2 مع وجود أمراض مثل القلب أو ارتفاع ضغط الدم. الدواء انه متاح في 56 دولة حول العالم منهم كندا، والولايات المتحدة الامريكية، وبريطانيا، والبرازيل واسبانيا، وروسيا، ولبنان والسعودية، والامارات والبحرين، والكويت.

أيمن حسن