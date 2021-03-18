شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل حاول ترويج 100 طربة حشيش في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود الغايش، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، لمحاولته ترويج 100 طربة لمخدر الحشيش على عملائه بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي باشرها كل من خالد بركات وأحمد شبل وكيلا للنائب العام، عن تلقي ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية معلومات تفيد عزم عاطل يدعى (محمد .م.أ) 33 سنة ترويج كمية كبيرة من المخدرات متخذا من منطقة محرم بك، نشاطًا لمزاولة نشاطه.

وذكرت المعلومات أن المتهم يتخذ الحيطة والحذر في تنقلاته والاتصال بعملائه.

وبعرض المعلومات على اللواء محمود ابو عمرة مدير امن الاسكندرية وجه بسرعة تقنين الإجراءات وضبط المتهم متلبسًا.

وعقب تقنين المعلومات تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة محرم بك من إعداد كمين للمتهم وألقى القبض عليه وبتفتيشه، عثر بحوزته على 100 طربة لمخدر الحشيش كان يستعد لتوصيلها إلى عملائه، ومبلغ مالى وجهاز هاتف محمول.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الجهاز المحمول وتفريغه بواسطة الجهات الفنية المختصة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكميائى، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.