شكرا لقرائتكم خبر عن حمِّل إمساكية شهر رمضان 2021 عن محافظة الإسكندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض موقع هيئة المساحة المصرية إمساكية شهر رمضان المعظم لكل عن محافظة الإسكندرية، حددت خلالها مواعيد بداية وانتهاء شهر رمضان 2021.

وحددت الإمساكية المعلنة من الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد شهر رمضان لعام 1441 هجرية فى الإمساكية، والذي يوافق عام 2021، ويبدأ شهر رمضان يوم 24 إبريل 2021 وينتهي يوم 23 مايو 2021.

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يمكنك حفظ امساكية شهر رمضان فى الإسكندرية والاحتفاظ بها من من أسفل، وكل عام وحضراتكم بكل خير، وصومًا مقبولاً بإذن الله.

حمِّل إمساكية شهر رمضان 2021 عن محافظة الإسكندية

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