شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل ( الأسباب والظواهر الجوية ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الارصاد الجوية المصرية من الطقس بداية من يوم السبت حتى يوم الاربعاء القادمين بسبب تقلب الجو ودخول البلاد فى طقس فصل الربيع المتقلب.

حيث أكدت الهيئة أنه يسود الطقس السىء بداية من السبت حتى الثلاثاء حيث تنتشر الأتربة العالقة و الرياح المثيرة للرمال مع ارتفاع فى درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة من تقلب الطقس بعد موجة الإرتفاع فى الحرارة والرمال حيث يعقب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات يوم الأربعاء وطالب الهيئة المواطنين من عدم ارتداء الملابس الصيفى.

و " المصرى اليوم " تنشر توقعات الطقس والظواهر الجوية من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل :

- حالة الطقس الجمعة 19 مارس 2021:

انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- حالة الطقس السبت 20 مارس 2021:

انتشار الأتربة العالقة بالجو نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تتراوح ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا فى مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- حالة الطقس الأحد 21 مارس 2021:

انتشار الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وارتفاع في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تتراوح مقداره ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا

- حالة الطقس الاثنين 22 مارس 2021 :

انتشار الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع ارتفاع في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تتراوح ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا.

- حالة الطقس الثلاثاء 23 مارس 2021 :

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد، مع ارتفاع في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تتراوح ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا

- حالة الطقس الأربعاء 24 مارس 2021 :



انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 4 الى 5 درجات ليسود طقس معتدل شمالا حار جنوبا بارد ليلا.

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