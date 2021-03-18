شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق شركة العامرية للبترول بالإسكندرية دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالاسكندرية، اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع ، بشركة العامرية للبترول. فيما افادت التحقيقات المبدئية ان الحريق نشب بسبب ثقب في المواسير الموصلة للصهاريج، وتنكات التقطير.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد محمد الحلو مدير إدارة الحماية المدنية. يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق داخل إحدى شركات البترول،بمجمع البترول غرب الإسكندرية.

علي الفور انتقلت قيادات المديرية إلى موقع الحريق رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف،و تبين من الفحص و المعاينة نشوب الحريق في أحد المواسير الموصلة للصهاريج والتنكات.

تم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق واخماده دون وقوع إصابات ، وجارٍ عملية تبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي الشركة.

تحرر محضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق