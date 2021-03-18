شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن رابط تحميل الأنشطة للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي لأبنائنا بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالدقهلية، أن وزارة التربية والتعليم أتاحت ملفات الأنشطة للصفوف الدراسية "الاول والثانى والثالث الابتدائى" وفقا لنظام دراسة الطالب على موقع الوزارة

ونشرت مديرية التعليم على صفحتها الرسمية بيان قالت فيه " في إطار الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2021/2020، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة ملفات الأنشطة للصفوف الدراسية (الأول والثاني والثالث الابتدائي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات) من خلال الموقع الإلكتروني التالى : ( إضغط هنا )

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ملفات الأنشطة سوف يتاح تحميلها اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، وتستمر لمدة عشرة أيام .

وأوضح البيان " أنه يتعين على الطالب أداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولي الأمر بتقديم الملف بعد استكماله إلى السفارة أو المكتب الثقافي في مظروف مغلق مدون عليه (اسم الطالب- رقم الجلوس- السفارة- الدولة- الصف الدراسي) في موعد غايته أسبوع بعد انتهاء فترة التحميل طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة وتتناسب معها " .

وأكد بيان مديرية التعليم " أنه لن يتم إصدار أي إخطار (شهادة) نجاح للطالب بدون تقديم ملف الأنشطة".

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