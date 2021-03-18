شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة فنانة سورية.. حفل محمد الحلو فى أوبرا إسكندرية الليلة كامل العدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار أوبرا اسكندرية عن أن حفل الفنان محمد الحلو على مسرح دار أوبرا الاسكندرية الليلة كامل العدد، والذى يقام فى الساعة الثامنة من مساء الليلة على مسرح دار أوبرا الاسكندرية، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق الموسيقية بقيادة المايسترو أيمن محي الدين.

ويقدم الفنان محمد الحلو الليلة خلال الحفل الذى تنظمة دار الأوبرا المصرية، مجموعة من أغانيها المحبوبة لدي الجمهور منها «عرَّاف» و«أهيم شوقًا» و«يا حبيبي كان زمان»، «عمار يا اسكندرية» و«ليالى الحلمية»، كما يقدم الحلو أيضًا عددًا آخر من أغانى الطرب الأصيل من أغاني التراث لكبار المطربي.

يشارك فى الحفل الليلة فى محافظة الإسكندرية الفنانة السورية بتول والفنانة المصرية آيات فاروق، واللتان تقدمان عددًا من الأغاني التراثية، وتقدم أيضًا عازفة الهارب الفنانة ياسمين حربى عزفًا موسيقيًا من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وكمال الطويل لأغنيتي «بيع قلبك» و«ياقلبى يا خالى».

وضعت إدارة أوبرا الإسكندرية على شباك التذاكر بمسرح دار أوبرا الاسكندرية لافتة مكتوب عليها «كامل العدد»، وذلك بعد انتهاء تذاكر الحفل.

وأكدت إدارة الأوبرا بالإسكندرية أن الحفل يقام وفقًا للسعة الاستيعابية المسموح بها وفق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة للحضور.

بمشاركة فنانة سورية.. حفل محمد الحلو فى أوبرا إسكندرية الليلة كامل العدد

بمشاركة فنانة سورية.. حفل محمد الحلو فى أوبرا إسكندرية الليلة كامل العدد

بمشاركة فنانة سورية.. حفل محمد الحلو فى أوبرا إسكندرية الليلة كامل العدد

بمشاركة فنانة سورية.. حفل محمد الحلو فى أوبرا إسكندرية الليلة كامل العدد

بمشاركة فنانة سورية.. حفل محمد الحلو فى أوبرا إسكندرية الليلة كامل العدد

بمشاركة فنانة سورية.. حفل محمد الحلو فى أوبرا إسكندرية الليلة كامل العدد