شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تطلق فعاليات مسابقة التحدث بالعربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو لعام 2020/2021، بالفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة، وذلك فى عامها الثالث والعشرين على مستوى الوطن العربى والتى يتم تنظيمها بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الثقافة)، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وأوضحت الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام، أن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الطلاب فى اللغة العربية ومهاراتها الأربع: "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، فضًلا عن المساعدة فى إحياء فن الخطابة المرتجلة التى تبنى الشخصية الفعّـالة، ورفع مستوى الطلاب فى الإلقاء الشعرى المعبر؛ الذى يؤدى إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعانى والتذوق اللغوى والأدبى، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه، مؤكدة أن معايير تقييم الطلاب المتسابقين تتمثل فى ثلاثة مجالات هى؛ التحدث باللغة العربية الفصحى، والخطابة، والإلقاء الشعرى، وذلك بالإضافة إلى اختبار تحريرى موضوعى للوصول إلى أعلى مستوى من التواصل اللغوى الفعال والمؤثر.

من جانبها، قالت الدكتورة هناء قاسم حسانين، مدير عام تنمية مادة اللغة العربية، إن من أهداف هذه المسابقة هو تحقيق التواصل بين أبناء العروبة والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة الأم "اللغة العربية" تلك اللغة التى تعتبر مفتاح الفكر والإبداع والابتكار لدى المتعلمين، مؤكدة أن المسابقة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة نظرًا للظروف التى يمر بها العالم، إلا أن قيادات الوزارة سهلت كل السبل لإجراء المسابقة عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس بين الدول مما يؤكد اهتمام الدكتور طارق شوقى وزير التعليم بتفعيل الأنشطة الطلابية، مضيفة بأن تكريم الطلاب الفائزين سوف يتم أيضًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس يوم الخميس الموافق 1/4/2021.

من جانبه، لفت خالد عبد المجيد السبكى، منسق عام المسابقة، إلى أن أهم ما يميز المسابقة هو تقوية الروابط العربية بين الطلاب، مؤكدًا مشاركة طلاب من مدارس مصر فى المسابقة تم تصعيدهم على مستوى الإدارة التعليمية ثم المديريات التعليمية بمختلف المحافظات لتحديد 10 فائزين فى كل مرحلة "إعدادية - ثانوية"، من التعليم العام وذوى الهمم بعد اجتياز الامتحان، مضيفًا أن الدول المشاركة فى المسابقة هذا العام هي: (مصر، والأردن، والكويت، وسلطنة عمان، والمغرب ، وقطر، واليمن، والسودان، والعراق، والإمارات).

