شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين توصيل الكهرباء القانونى وغير القانونى؟ 5 معلومات تجنبك 4 أزمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه أهم المعلومات عن الفرق بين توصيل التيار الكهربائي بشكل قانوني وغير القانونى والنتائج المترتبة على كل منهم، وفيما يلى الفرق بينهما:-
أولا: التوصيل القانوني:
1- تقديم طلب توصيل تيار من خلال شركة التوزيع التابع لها.
2-الأوراق المطلوبة صورة "بطاقة مالك الوحدة وصورة عقد الملكية".
3- بعد انتهاء الإجراءات سيتم تركيب عداد كهرباء يحمل اسم مالك الوحدة.
4-.يتمتع المواطن بالمحاسبة الدقيقة علي استهلاكة وفقاَ لأسعار الشرائح.
5- يتمتع المشترك بخدمة مميزة وجودة عالية.
ثانيا: التوصيل غير القانوني:1- اللجوء لتوصيل التيار بشكل غير قانوني يعرضك لغرامة مالية تصل للحبس.
2-يتم المحاسبة بناء علي تقدير محضر سرقة التيار الذى تحرره شرطة الكهرباء أو الضبطية القضائية بشركات التوزيع.
3- تعتبر القيمة التقديرية لمحضر السرقة غير معبرة عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.
4- يتعرض المواطن لانقطاعات وتذبذب التيار بشكل مستمر.