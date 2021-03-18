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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتعديل لائحة أكاديمية الشرطة

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القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا رقم 418 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية والذى ينص على أن يستبدل بالجدول ارقام 1،2،3 المرافقة للائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار اليها ،الخاصة ببيان المواد الشرطية "النظرية –العلمية" المقررة على طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين والمواد الدراسية للدبلومات التى تدرس بكلية الدراسات العليا الجداول المرافقة لهذا القرار.

ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى نشرة بالجريده الرسمية 17 مارس.

 

 

قرار وزير الداخلية
قرار وزير الداخلية

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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