شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح "مرفق الكهرباء" لخفض قيمة فواتير الاستهلاك بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء فى المنازل، لتجنب ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، وهى كالآتى:

1 - إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأن تراكم الثلج يجعل الثلاجة تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

2- تجنب وضع الطعام ساخن فى الثلاجة لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء.

3- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب إلى جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً، وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25.

6- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.

10- فصل الأجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي.

11- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويستهلك طاقة أكثر.