شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بحبس المتهم بالاعتداء على فتيات أمام مدرسة بالمعادى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بالاعتداء على فتيات أمام إحدى المدارس فى منطقة المعادى، 4 أيام على ذمة التحقيق .

وقالت النيابة العامة، إنه إلحاقا بالبيان الصادر أمس في الواقعة، فقد تمكنت الشرطة نفاذًا لقرارها من ضبط المتهم، والذي باستجوابه ومواجهته بمقطع مصور رصَدَ جانبًا من الواقعة، أقرَّ بصحة ظهوره فيه مدعيًا تواجده أمام المدرسة وحمله عصا، كما تبين من التصوير من أجل فضّ الشجار بين الفتيات وتجمع الناس مِن حولهن.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.