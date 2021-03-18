شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بشركة للبترول فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت 10 سيارات إطفاء تابعة لقوات الدفاع المدنى ومكافحة الحريق فى الإسكندرية، اليوم الخميس، على حريق اندلع فى المواسير الموصلة للصهاريج داخل شركة للبترول، دون توافر معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، العميد محمد الحلو، يفيد بورود بلاغ حول نشوب حريق داخل إحدى شركات البترول، غربى الإسكندرية.

ووفقا لمصدر أمنى، فإنه وبانتقال الشرطة رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولى نشوب الحريق فى أحد المواسير الموصلة للصهاريج.

تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وجارٍ تبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقى الشركة، وتحرر محضر إدارى بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.