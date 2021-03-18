شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن موعد نتيجة الصفين الأول والثاني « الثانوي » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موعد نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني « الثانوي ».

وأضاف « شوقي »، في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه ستتم إتاحة نتائج التيرم الأول لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ للصفين الأول والثاني « الثانوي » يوم الاثنين الموافق 22 مارس الجاري.

وكان الفصل الدراسي الثاني قد انطلق، السبت الماضي، في محافظات مصر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة في المدارس والجامعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولضمان أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على سير العملية التعليمية في مصر.