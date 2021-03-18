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وزير التعليم يعلن موعد نتيجة الصفين الأول والثاني « الثانوي »

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وفاء يحيى 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن موعد نتيجة الصفين الأول والثاني « الثانوي » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موعد نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني « الثانوي ».

وأضاف « شوقي »، في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه ستتم إتاحة نتائج التيرم الأول لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ للصفين الأول والثاني « الثانوي » يوم الاثنين الموافق 22 مارس الجاري.

وكان الفصل الدراسي الثاني قد انطلق، السبت الماضي، في محافظات مصر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة في المدارس والجامعات للوقاية من ، ولضمان أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على سير العملية التعليمية في مصر.

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