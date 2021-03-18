باستثمارات 800 مليون جنيه.. وزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان 7 مصانع بالخانكة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على النهوض بمختلف القطاعات الصناعية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في مد جسور التواصل مع كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وتقديم كافة أوجه الدعم لتنميتها والارتقاء بجودة منتجاتها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة الخميس، يرافقها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بعدد من المصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة بمحافظة القليوبية، وقد شارك في الجولة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار الصناعي والعمراني وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية إلى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية.

وقالت جامع ان الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كافة القطاعات الإنتاجية المتوافرة في كافة أنحاء الجمهورية والسعي لحل كافة التحديات التي تواجهها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

ولفتت إلى حرص الوزارة على دمج كافة الكيانات الانتاجية لمنظومة الاقتصاد الرسمي بهدف مساعدتها على النفاذ للبرامج التمويلية والتدريبية والتسويقية التي تتيحها الدولة وكذا تمكينها من المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والتصدير للأسواق الدولية.

وقد قامت الوزيرة خلال الجولة بتفقد 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة تعمل في مجالات المنتجات الغذائية والصناعات النسيجية ومستحضرات التجميل والزجاج واللفائف المعدنية والورق والسيراميك، كما عقدت الوزيرة إجتماع موسع مع مستثمرى منطقة الشروق الصناعية وذلك بمقر المبنى الإدارى بمنطقة الصفا الصناعية.

وقد استهلت الوزيرة الجولة التفقدية بزيارة مصنع لانتاج الحلاوة الطحينية والذى يبلغ رأسماله 80 مليون جنيه ويصنع منتجات الحلاوة الطحينية والعسل الأسود والزيت الحار والسمسم والمصنع مقام على مساحة 2000 متر مربع ويوفر 35 فرصة عمل دائمة و15 فرصة عمل موسمية وينتج السوقين المحلي والخارجي.

كما تفقدت الوزيرة احدى الشركات النسيجية والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه وتعمل في مجال صباغة وتجهيز المنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة وتوفر 260 فرصة عمل.

وتفقدت جامع مصنعاً لإنتاج مستحضرات التجميل والمنظفات والذي يعمل في مجالات تصنيع وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل والمنظفات ويبلغ رأسماله 35 مليون جنيه ويوفر 35 فرصة عمل.

كما قامت الوزيرة بتفقد احدى الشركات المنتجة للزجاج والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه وتوفر 110 فرصة عمل وتعمل في مجال تصنيع أدوات المائدة الزجاجية وتصدر منتجاتها لأسواق الدول العربية والتى تشمل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وليبيا وتونس والمغرب والجزائر واليمن.

وتفقدت جامع أيضاً شركة لصناعة المشايات والأرفف واللفائف المعدنية والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه وتوفر 120 فرصة عمل، إلى جانب تفقد مصنعاً لانتاج الورق والذى يبلغ رأسماله 100 مليون جنيه.

وفي نهاية جولتها التفقدية قامت الوزيرة بتفقد احدى شركات الخزف والتي تنتج منتجات السيراميك والأدوات الصحية ويبلغ رأسمالها 300 مليون جنيه ويوجد بها 11 خط انتاج و7 أفران وتوفر 3514 فرصة عمل وتنتج السوقين المحلي والعالمي.

باستثمارات 800 مليون جنيه.. وزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة

باستثمارات 800 مليون جنيه.. وزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة

باستثمارات 800 مليون جنيه.. وزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة

باستثمارات 800 مليون جنيه.. وزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة

باستثمارات 800 مليون جنيه.. وزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة

باستثمارات 800 مليون جنيه.. وزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة

باستثمارات 800 مليون جنيه.. وزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة

باستثمارات 800 مليون جنيه.. وزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة