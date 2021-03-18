شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كنسي يزور مسؤولي أزهر البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية وفضيلة الشيخ أحمد زرد مدير عام الوعظ بالبحر الأحمر وفدًا كنسيًا اليوم الخميس بديوان عام المنطقة.

وكان على رأس الوفد الكنسي نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إبراشية البحر الأحمر والقمص يؤانس أديب راعى الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر والقمص مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بمطرانية البحر الأحمر والقس بشير عزمى راعى الكنيسة الإنجيلية بالبحر الأحمر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المجتمعية وقضايا تخص بيت العائلة بالبحر الأحمر.

ورحب رئيس المنطقة الأزهرية بالوفد الكئسي معبرًا عن اعتزازه وتقديره لهم.

وأكد وفد الكنيسة روح المحبة وقوة العلاقات والروابط التي تربط نسيج الشعب المصري وتزيد من أواصر المحبة بين كل أطيافه.