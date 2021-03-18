شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بالعريش تكشف خطر الشائعات على المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ مجمع إعلام العريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ندوة في مركز شباب العريش، حول مواجهة خطر الشائعات.

وأكدت احلام الأسمر، بمجمع إعلام العريش، على أن الشائعات خطر يهدد الفرد والمجتمع، وتعد جريمه في حق المجتمع نظرا لانتشارها بسرعه نتيجة التطور التكنولوجى.

وأشار عادل رستم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، أن الشائعات عبارة عن مجموعة من الأخبار الغير صحيحه، يتم تداولها بشكل واسع على أنها اخبار صحيحه، ما يسبب حالة من البلبلة في المجتمع.. مطالبا بتحري الدقة عند نقل أي اخبار والحصول عليها من مصادرها الرسمية.

وأوضح ناصر العزازي، مدير مركز شباب العريش، أن الشائعات خطر يداهم المجتمع، حيث تعمل على التفرقة بين أبنائه وعدم وحدة الصف، ويستخدمها البعض لهدم المجتمع.. مطالبا الشباب بعدم الالتفاف لأي شائعات.