شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بإحدى شركات مجمع البترول بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق هائل بمجمع البترول بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية ، مساء اليوم الخميس ، دون إصابات حتى الآن.

فيما دفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد من سيارات الإطفاء إلى محيط الحادث وجارٍ محاصرة النيران وإطفاؤها.

وتلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا من إحدى شركات البترول يفيد بنشوب حريق بالشركة الموجودة بمحيط مجمع البترول بمنطقة مرغم بدائرة القسم.

وبعرض البلاغ على اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية توجهت قيادات المديرية إلى موقع الحادث برفقة قوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وجارٍ التعامل مع النيران وإطفاؤها.

عاجل || اندلاع حريق بإحدى شركات مجمع البترول بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية (صور)

عاجل || اندلاع حريق بإحدى شركات مجمع البترول بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية (صور)