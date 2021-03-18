شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا.. تطعيم 745 مواطنا من أصحاب الأمراض المزمنة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، سير العمل بمكتب صحة ثان الزقازيق، تابع خلالها تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا كوفيد١٩ بمحافظة الشرقية، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وعدم وجود أي معوقات، وعمل البرنامج الخاص بتسجيل المواطنين بكفاءة، والتأكد من عمل سلسلة التبريد بصورة جيدة، وحفظ الطعوم بدرجة الحرارة المناسبة لها، كما تم التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين «درجة الحرارة، وضغط الدم، والسكر» قبل الحصول على التطعيم، حفاظاً على صحتهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم بالمحافظة حتي الآن ٧٤٥ مواطن، وذلك بعد قيامهم بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

يذكر أن وزارة الصحة وجهت بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة «الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم» بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جاري تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للجميع المواطنين بالفئة المستهدفة، وأن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره في مصر كأول دولة أفريقية، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه داخل مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف على جرعتين، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذاً لتوجيهات عبدالفتاح السيسي يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.