شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل « صحة الغربية » يتفقد مركز الغسيل الكلوي بقرية سنباط بزفتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية رافقه الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفي زفتي العام مركز الكلي الصناعي بقرية سنباط بمركز زفتي لمتابعة سير العمل ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومكافحة العدوي وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمرضي الغسيل الكلوي.

كما التقى خلال الجولة بعدد من المرضى المترددين على وحدة الكلي الصناعية للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مشددًا على العمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.