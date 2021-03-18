شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاختبارات الإلكترونية تزور جامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل ، اليوم الخميس ، الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر لجنة متابعة مراكز الاختبارات الإلكترونية بمقر جامعة الأقصر ، والمكونة من: المهندس محمد حسين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي « التحول الرقمي » والمهندس حسام محمد عثمان من شبكة الجامعات المصرية التابعة للمجلس الأعلي للجامعات، والشركات المنفذة .
وخلال الزيارة قامت اللجنة بجولة تفقدية لمراكز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات وكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة لمتابعة التجهيزات الخاصة بمراكز الاختبارات الإلكترونية .
كما قامت اللجنة بزيارة مركز بيانات الجامعة، كما أثنت اللجنة على تقدم جامعة الأقصر في أعمال تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية .
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