شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاختبارات الإلكترونية تزور جامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ، اليوم الخميس ، الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر لجنة متابعة مراكز الاختبارات الإلكترونية بمقر جامعة الأقصر ، والمكونة من: المهندس محمد حسين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي « التحول الرقمي » والمهندس حسام محمد عثمان من شبكة الجامعات المصرية التابعة للمجلس الأعلي للجامعات، والشركات المنفذة .

وخلال الزيارة قامت اللجنة بجولة تفقدية لمراكز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات وكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة لمتابعة التجهيزات الخاصة بمراكز الاختبارات الإلكترونية .

كما قامت اللجنة بزيارة مركز بيانات الجامعة، كما أثنت اللجنة على تقدم جامعة الأقصر في أعمال تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية .