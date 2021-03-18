شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جامعة الأقصر» يشهد مناقشة رسالة دكتوراة بكلية الآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الخميس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر مناقشة رسالة دكتوراة للباحثة هاجر أحمد محمد ( من الخارج )، وكان عنوان الرسالة «قدس أقداس معبد خونسو - دراسة تحليلية لغوية للمناظر والنصوص».

وخلال الزيارة رحب أعضاء لجنة المناقشة والحكم بالدكتور محجوب رئيس الجامعة لمدي اهتمامه بحضور مناقشة الرسائل العلمية بالجامعة، كما ألقي الدكتور محجوب كلمة عبر من خلالها عن مدي سعادته بحضور مناقشة مثل تلك الرسائل العلمية متمنياً للجنة دوام التفوق والنجاح ومتمنياً للباحثة المزيد من التفوق. وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور منصور النوبي منصور أستاذ الآثار المصرية وعميد كليتي الآثار بقنا والأقصر سابقا ( رئيساً ومشرفاً )، والدكتور ناجح عمر على أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة الفيوم ( مناقشاً وعضواً )، والدكتورة رانيا مصطفي عبدالواحد أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة الإسكندرية ( مناقشاً وعضواً )، والدكتور رؤوف أبوالوفا الورداني أستاذ الآثار المصرية المساعد بكلية الآثار جامعة جنوب الوادي ( مشرفاً مشاركاً ).

وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة دكتوراة الفلسفة في الآثار - قسم الآثار المصرية بمرتبة الشرف الأولي .