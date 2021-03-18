شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربيه»: الكشف على 1045 مواطنا في القافله الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مشيداً بالدوره البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه قد تقرر تنظيم قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمه اليوم بقرية سنباط مركز زفتي أحيث بدأت أعمال القافلة، الخميس بوحدة طب الأسرة بقرية سنباط بمركز زفتي وسيتم استكمال أعمال القوافل بقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود ذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، هذا وتتضمن القوافل الطبية تخصصات (باطنة وجلدية وعظام وأطفال. جراحه. اشعه .تحاليل ) مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أنه تم البدء في الكشف على الحالات بوحدة طب الاسره بقرية سنباط مركز قد تم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ ١٠٤٥ حالة في العديد من التخصصات الطبية، وهي تخصصات «أطفال، باطنة، جلديه، عظام، وغيرها»، وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث إلى مستشفي زفتي العام وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»